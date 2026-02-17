Размер шрифта
Стало известно, сколько человек лишились своих должностей из-за публикации файлов Эпштейна

Axiois: минимум 11 человек лишились своего положения из-за файлов Эпштейна
Epstein Estate/House Oversight/Global Look Press

По крайней мере 11 человек лишились своих должностей и положения в обществе после того, как Министерство юстиции США опубликовало новые файлы, связанные с финансистом Джеффри Эпштейном. Об этом сообщает Axiois.

В публикации отмечается, что свой пост покинули глава юридической фирмы Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP Брэд Карп, старший научный сотрудник компании David Protein Питер Аттия.

Также должностей лишились главный юрисконсульт Goldman Sachs Кэти Реммлер, рекрутер, глава комитета летних Олимпийских игр в Лос-Анджелесе в 2028 году Кейси Вассерман.

Объектами служебных проверок стали председатель и совладелец клуба Национальной футбольной лиги (НФЛ) New York Giants Стив Тиш и комиссар НФЛ Роджер Гуделл.

С призывами уйти в отставку от представителей Демократической и Республиканской партий США столкнулся министр торговли Говард Лютник.

В Великобритании Питер Мандельсон покинул Палату лордов, а также глава аппарата британского премьера Морган Максуини. Экс-премьеру Норвегии Турбьёрну Ягланду предъявили обвинения в коррупции. Файлы Эпштейна затронули и бывшего министра культуры Франции Жака Ланга, который покинул пост главы Института арабского мира в Париже.

Султан Ахмед бин Сулайем покинул пост гендиректора логистической компании DP World.

Более 3 млн страниц материалов по делу Эпштейна обнародовало министерство юстиции США в конце января. Пакет включает более двух тысяч видео и 180 тысяч изображений, в том числе «большие объемы коммерческой порнографии», которая была обнаружена на устройствах финансиста.

Ранее в МИД Ирана назвали дело Эпштейна катастрофой для цивилизации.
 
