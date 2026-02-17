Размер шрифта
В Совфеде предрекли уничтожение британской нации

Пушков: Британия развивается по дегенеративной модели социальной эволюции
Илья Питалев/РИА Новости

Великобритания развивается по «дегенеративной модели социальной эволюции», что в итоге приведет к уничтожению британской нации. Об этом в своем Telegram-канале написал российский сенатор Алексей Пушков.

Сенатор написал, что правительство Великобритании решило «отменить белую расу». По его словам, теперь под категорию «экстремистского крайне правого терроризма» попадают суждения о том, что западной культуре угрожает массовая миграция и «недостаточная степень интеграции некоторых этнических групп населения».

Также Пушков подчеркнул, что в новом решении британского правительство термин «западная культура» берется в кавычки «как нечто несуществующее», а крайне правым терроризмом называются утверждения, что «массовая миграция представляет экзистенциальную угрозу белому населению в Британии».

«По этой логике, Лондон должен теперь объявить «крайне правым террористом» [Илона] Маска, который не раз высказывал такие взгляды, а заодно и [Дональда] Трампа с [Джей Ди] Вэнсом, которые предвещают «цивилизационное стирание» Европы из-за массовой миграции. Британия развивается по дегенеративной модели социальной эволюции», — написал Пушков, отметим, что в итоге такая политика приведет к уничтожению британской нации.

Также сенатор добавил, что Британия «уже колонизована выходцами из других культур», а теперь «об этом еще и запрещено говорить».

В конце января председатель палаты депутатов парламента Чехии Томио Окамура призвал реформировать ЕС и преобразовать его в организацию суверенных государств. Окамура отметил, что члены ЕС должны иметь право принимать суверенные решения по вопросам миграции, культуры и ценностей.

Также в январе автор французского новостного портала Agora Vox Патрис Браво написал, что причинами распада ЕС станут идеология глобализма и демографический сдвиг.

Ранее в Совфеде заявили о самоуничтожении Европы.
 
