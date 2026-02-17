«Погоды не сделает»: Булыкин ничего не ждет от Головина в матче против «ПСЖ»

Знаменитый в прошлом отечественный нападающий Дмитрий Булыкин, во время своей игровой карьеры выступавший за московские «Локомотив» и «Динамо», сборную России, а также многие зарубежные клубы, включая немецкий «Байер», бельгийский «Андерлехт», «Твенте» и «Аякс» из Нидерландов, в комментарии для «Газеты.Ru» высказался о своих ожиданиях от российских игроков – полузащитника «Монако» Александра Головина и голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова – в их матче первого раунда плей-офф Лиги чемпионов.

«Думаю, Головин не сможет сделать погоды в этом матче, поэтому, наверное, скажем, что «ПСЖ» – фаворит. От Сафонова, если он выйдет в основном составе, будет многое зависеть в плане того, чтобы не сделать никаких ошибок, потому что «ПСЖ» сильнее «Монако», — считает Булыкин.

Александр Головин в последнее время набрал форму и сделал три голевые передачи в двух последних встречах за «Монако», Матвей Сафонов стал по ходу сезона основным вратарем «ПСЖ», вытеснив купленного летом у «Лилля» Люку Шевалье.

