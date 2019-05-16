Касаткина вышла в третий круг турнира в Риме
Российская теннисистка Дарья Касаткина победила чешку Катерину Синякову в матче второго круга турнира в Риме, передает «Советский спорт».
Встреча завершилась со счетом 2:6, 6:4, 6:1. Продолжительность противостояния составила 1 час 45 минут.
Стоит отметить, что встреча была перенесена с 15 на 16 мая из-за дождя.
Теперь Дарья сыграет c победительницей пары Симона Халеп (Румыния) — Маркета Вондрусова (Чехия).
Ранее сообщалось, что австралийского теннисиста тошнит от первой ракетки мира.