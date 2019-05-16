Полиция запретила предоставлять сведения о состоянии Бобковой
Полиция Чехии запретила предоставление сведений о состоянии выпавшей с балкона в Праге россиянки Екатерины Бобковой, сообщает РИА «Новости».
Девушка выступала свидетелем по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.
«Пока проходит расследование по данному делу, ни полиция, ни персонал больницы не имеют право никому, кроме ближайших родственников Бобковой, предоставлять информацию об ее состоянии и о ходе расследования», — заявил сотрудник краевого отделения полиции капитан Роман Копиолек.
Ранее стали известны подробности падения свидетеля по делу Кокорина и Мамаева.