Полиция запретила предоставлять сведения о состоянии Бобковой

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Полиция Чехии запретила предоставление сведений о состоянии выпавшей с балкона в Праге россиянки Екатерины Бобковой, сообщает РИА «Новости».

Девушка выступала свидетелем по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.

«Пока проходит расследование по данному делу, ни полиция, ни персонал больницы не имеют право никому, кроме ближайших родственников Бобковой, предоставлять информацию об ее состоянии и о ходе расследования», — заявил сотрудник краевого отделения полиции капитан Роман Копиолек.

Ранее стали известны подробности падения свидетеля по делу Кокорина и Мамаева.