Клопп не считает «Ливерпуль» «готовым продуктом»

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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мнением о выступлении своей команды в чемпионате Англии, передает «Советский спорт».

В Сезоне-2018/19 «Ливерпуль» занял второе место в Английской премьер-лиге (АПЛ), всего на одно очко отстав от победителя первенства «Манчестер Сити».

«Люди будут говорить, что мы 30 или сколько бы там ни было лет не можем выиграть чемпионат, но, честно говоря, у других клубов проблемы более существенные.

Для нашей команды это была первая попытка борьбы за чемпионство, и я действительно думаю, что для первого раза игроки справились впечатляюще. Эта команда не готовый продукт. Мы вернемся, 100 процентов», — приводит слова Клоппа itv.

Ранее легенда «Ливерпуля» признался в любви к водке и высказался о расизме в России.