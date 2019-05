Тереза Мэй вдохновилась успехами английских клубов и сыграла в футбол

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сыграла в футбол с детьми во время поездки в город Мейденхед, передает «Советский спорт».

Политик приехал в Мейденхед и посетила местную женскую футбольную команду. Она заявила, что выход английских клубов в финалы Лиги чемпионов и Лиги Европы стал историческим для английского футбола. Мэй отметила, что «Ливерпуль», лондонский «Арсенал» и другие клубы вдохновляют детей, взрослых и премьер-министров.

В финал Лиги чемпионов вышли «Ливерпуль» и лондонский «Тоттенхэм», а в решающем матче Лиги Европы встретятся «Арсенал» и столичный «Челси».

Ранее в «Ливерпуле» оценили шансы на победу в чемпионате Англии.

It's been a historic week for English football, with Liverpool, Spurs, Arsenal and Chelsea inspiring children, adults, Prime Ministers... pic.twitter.com/pLyqEzldiI