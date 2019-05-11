«Краснодар» не сможет продать Мамаева

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Адвокат хавбека «Краснодара» Павла Мамаева Игорь Бушманов заявил, что клуб не имеет права увольнять футболиста, пока приговор не вступил в силу, передает «Советский спорт».

Решение суда не скоро будет воплощено в жизнь. Правозащитник планирует поддавать апелляционную жалобу на приговор игроку. Рассмотрение апелляции — это долгий процесс, на который может уйти несколько месяцев.

До этого времени «Краснодар» не сможет разорвать контракт с Мамаевым.

Ожидается, что футболист останется в составе клуба до окончания срока договора. Таким образом, Мамаев до 31 декабря этого года считается игроком «Краснодара».

Мамаев совместно с игроком «Зенита» Александром Кокориным и его братом Кириллом являются участниками двух драк в центре Москвы.

8 мая Пресненский суд Москвы вынес футболистам приговор по делу об избиении, в результате которого Мамаев был осужден на один год и пять месяцев заключения, а Кокорины — на год и шесть месяцев.

Ранее экс-тренер сборной России прокомментировал приговор Кокорину и Мамаеву.