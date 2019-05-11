Медведева ответила на призыв завершить карьеру

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Российская фигуристка Евгения Медведева ответила на вопрос относительно своего будущего. По словам двукратной чемпионки мира и Европы, она не намерена завершать карьеру в ближайшее время. Об этом сообщает «Советский спорт».

«Я никогда не думала о завершении карьеры. Очень многие мои завистники говорят, чтобы я закончила с фигурным катанием, но... нет», — приводит слова 19-летней россиянки Golden Skate.

Также она подчеркнула, что решение о завершении карьеры примет самостоятельно.

«Никто не может мне говорить, что делать. Я сама хозяйка своей жизни. Поэтому только я решу, когда закончить карьеру и в каком костюме буду выходить на лед», — заключила фигуристка.

Ранее Медведева рассказала о выборе музыки и костюма на шоу Ice Fantasia 2019 в Корее.