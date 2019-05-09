Журналист стал «разыскивать» Месси после вылета «Барселоны» из ЛЧ

Журналист испанского ежедневника AS Томас Ронсеро в эфире El Chiringuito TV высказался по поводу игры капитана каталонской «Барселоны» Лионеля Месси с «Ливерпулем» (0:4) в ответной встрече полуфинала Лиги чемпионов, передает «Советский спорт».

Представитель прессы иронично отреагировал на отсутствие оформленных аргентинцем голов.

«Вы его не видели? Лео!?Где ты!? Месси!? Малыш!? Наверное, где-то спрятался. Нет… Ну где же наш лучший игрок в истории!? Бог!? Где бог? Его нет. Черт побери. А я думал, что он появится. Пропал, как и в матче с «Ромой». Ты не бог, ты просто хороший земной парень», — заявил Ронсеро.

В первом противостоянии на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне сине-гранатовые обыграли «Ливерпуль» со счетом 3:0. В итоге подопечные Юргена Клоппа пробились в финал розыгрыша.

Ранее стало известно, что Месси плакал в раздевалке после разгрома от «Ливерпуля».