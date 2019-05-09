Моура назвал хет-трик в ворота «Аякса» лучшим моментом в жизни
Полузащитник «Тоттенхэма» Лукас Моура рассказал о своих эмоциях после ответного матча полуфинала Лиги чемпионов с «Аяксом», передает «Советский спорт».
Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу английского клуба. Примечательно, что по ходу встречи «Тоттенхэм» уступал со счетом 0:2, но затем Моура оформил хет-трик.
«Невозможно объяснить, что я чувствую. Я очень счастлив и горжусь своими партнерами по команде. Мы всегда верили, что это возможно. Мы отдали все силы и заслужили это. Мы семья.
Футбол дарит нам моменты, которые мы даже вообразить не способны. Нам надо наслаждаться этим.
Только взгляните на меня. Это лучший момент в моей жизни, карьере. Благодарю партнеров по команде, потому что то, что я переживаю в «Тоттенхэме», просто немыслимо», — цитирует Моура пресс-служба УЕФА.
В финале турнира «Тоттенхэм» сыграет с «Ливерпулем».
Ранее сообщалось, что наставник «Тоттенхэма» заплакал после выхода команды в финал ЛЧ.