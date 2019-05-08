Суд постановил уничтожить стул, которым Кокорин ударил Пака
Суд постановил уничтожить стул, которым футболист Александр Кокорин ударил главу департамента Минпромторга Дениса Пака, передает РИА «Новости».
В Пресненском суде столицы вынесли обвинительный приговор Кокорину и полузащитнику «Краснодара» Павлу Мамаеву, также являющемуся фигурантом данного дела.
«Стул постановили уничтожить», — сказала судья Елена Абрамова, зачитывая приговор.
Стоит отметить, что конфликт между Кокориным, Мамаевым и Паком произошел 8 октября 2018 года в одной из кофеен в центре Москвы. В результате перепалки чиновник получил удар стулом по голове.
«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию заседания.
Ранее известный правозащитник Сергей Жорин заявил, что Кокорин и Мамаев не будут обременены исправительными работами и вычетами из зарплаты.