Агуэро, Азар и Салах претендуют на звание игрока сезона в АПЛ
Английская премьер-лига (АПЛ) опубликовала список претендентов на звание лучшего игрока сезона
Как сообщает официальный сайт лиги, среди соискателей награды есть Серхио Агуэро, Бернарду Силва, Рахим Стерлинг (все — «Манчестер Сити»), Садио Мане, Мохамед Салах, Вирджил ван Дейк (все — «Ливерпуль»), а также Эден Азар («Челси»).
За победителя будут голосовать болельщики, капитаны клубов Премьер-лиги, а также футбольные эксперты.
Ранее Гвардиолу назвали лучшим тренером чемпионата Англии в апреле.