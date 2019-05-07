Агуэро, Азар и Салах претендуют на звание игрока сезона в АПЛ

<img src="//img.gazeta.ru/files3/415/12336415/RTX6TZGL-pic905-895x505-86498.jpg">

Английская премьер-лига (АПЛ) опубликовала список претендентов на звание лучшего игрока сезона

Как сообщает официальный сайт лиги, среди соискателей награды есть Серхио Агуэро, Бернарду Силва, Рахим Стерлинг (все — «Манчестер Сити»), Садио Мане, Мохамед Салах, Вирджил ван Дейк (все — «Ливерпуль»), а также Эден Азар («Челси»).

За победителя будут голосовать болельщики, капитаны клубов Премьер-лиги, а также футбольные эксперты.

Ранее Гвардиолу назвали лучшим тренером чемпионата Англии в апреле.