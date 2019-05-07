Шипулин: наказание за допинг должно быть еще жестче
Чемпион мира 2017 года по биатлону Антон Шипулин поделился своими мыслями по поводу допинг-скандалов с российскими спортсменами в интервью ютуб-каналу «COMMANDOS».
По его мнению, тренер виноват в принятии спортсменом допинга в первую очередь. Шипулин также считает, что эту проблему можно решить только жесткими способами.
«Надо поставить допинг в жесткие рамки. Государство этим занимается, но надо еще жестче», — заявил бывший спортсмен.
Шипулин также рассказал о том, что спортсмен может и сам не знать о том, что принимает допинг. Его соперники могут сделать это нарочно, подсыпав любое запрещенное средство в еду.
Он также сказал, что спортсмены выполняют все, что им говорят, поэтому не смогут распознать такого обмана.
«К сожалению, в российском спорте мало говорят о допинге. А говорить об этом надо,при этом больше наказывать. Такой подход поменял бы ситуацию в лучшую сторону», — сказал экс-биатлонист.