Адвокат Мамаева заявил об отсутствии аргументов у обвинения

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Игорь Бушманов, адвокат полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, высказался о требуемом сроком наказания для его подзащитного и нападающего «Зенита» Александра Кокорина за участие в драках в центре Москвы, передает сайт «Матч ТВ».

Государственный обвинитель просит приговорить Мамаева к заключению в размере одного года и пять месяцев, а Кокорина-старшего — года и шести месяцев. По его мнению, столь малый срок говорит о том, что у прокурора нет уверенности в своей позиции.

«Если бы прокурор была уверена в своей позиции, то адвокатам бы не пеняла. А когда нет аргументов, то виноваты все адвокаты. Человек не отвечает за свои действия и поступки. Это говорит о том, что у следствия слабая позиция, что все вокруг вруны, адвокаты тоже. Мы просили провести экспертизу, нам пять раз отказали. Заявляли ходатайство, чтобы проверили расстояние в кафе, Мамаев сидел в четырех метрах от Пака. В итоге дознавателя не допустили, а меня допустили. Взял линейку и замерил, приходится работать, чтобы установить истину», — сказал юрист.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию заседания Пресненского суда.

Ранее сообщалось, что cына Мамаева мучают кошмары и приступы заикания после заключения отца.