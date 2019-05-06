Кокорин из зала суда отреагировал на чемпионство «Зенита»

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Форварда петербургского «Зенита» Александра Кокорина поздравили с победой клуба в Российской премьер-лиге (РПЛ), передает «Советский спорт».

Питерский клуб стал чемпионом страны сезона-2018/19 после того, как «Локомотив» уступил тульскому «Арсеналу», а сам «Зенит» сыграл вничью с грозненским «Ахматом».

Кокорина поздравили с победой «Зенита» прямо в зале суда.

Он всех поблагодарил за поздравления, заявив, что не столько рад медали, сколько тому, что его клуб смог выиграть чемпионат России.

В настоящий момент футболист находится в СИЗО «Бутырка». Его вместе с братом Кириллом Кокориным и футболистом «Краснодара» Павлом Мамаевым обвиняют в участии в двух драках в центре Москвы.

6 мая проходит суд над спортсменами.

Газета.Ru ведет текстовую онлайн-трансляцию заседания.

Ранее адвокат Мамаева заявил: «Они сидят почти год — этого достаточно».