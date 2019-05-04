Овечкин и Кузнецов сыграют во втором звене сборной против Финляндии

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Тренерский штаб определился с составом сборной России на матч с Финляндией на Еврохоккейтуре, передает «Советский спорт».

Об этом сообщает официальный «твиттер» Федерации хоккея России.



Сборная России:

Георгиев (Сорокин);

Сергачев — Нестеров, Гусев — Малкин — Кучеров;

Орлов — Зайцев, Овечкин — Кузнецов — Дадонов;

Хафизуллин — Зуб, Григоренко — Анисимов — Капризов;

Елесин, Ковальчук — Андронов — Плотников, Телегин.

Встреча состоится 4 мая в 15:00 по московскому времени.

Ранее стало известно, что Георгиев займет место в воротах сборной России в матче с Финляндией.