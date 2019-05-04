Овечкин и Кузнецов сыграют во втором звене сборной против Финляндии
Тренерский штаб определился с составом сборной России на матч с Финляндией на Еврохоккейтуре, передает «Советский спорт».
Об этом сообщает официальный «твиттер» Федерации хоккея России.
Сборная России:
Георгиев (Сорокин);
Сергачев — Нестеров, Гусев — Малкин — Кучеров;
Орлов — Зайцев, Овечкин — Кузнецов — Дадонов;
Хафизуллин — Зуб, Григоренко — Анисимов — Капризов;
Елесин, Ковальчук — Андронов — Плотников, Телегин.
Встреча состоится 4 мая в 15:00 по московскому времени.
Ранее стало известно, что Георгиев займет место в воротах сборной России в матче с Финляндией.