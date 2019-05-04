Плющенко поделился видео с репетицией нового номера

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Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко выложил в инстаграм видео с репетицией нового номера, передает «Советский спорт».

Данный прокат спортсмен представит на шоу «Плющенко и друзья».

Плющенко выступит с этой программой 4 мая в итальянской Болонье.

Стоит отметить, что в активе Евгения помимо двух золотых медалей Игр есть два серебра Олимпиады, три мировых чемпионства, семь побед на чемпионате Европы и четыре триумфа в финалах мировой серии Гран-при по фигурному катанию.

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