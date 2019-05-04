Путин дал оценку движению любителей и поклонников хоккея в России
Президент России Владимир Путин поприветствовал участников и гостей VIII Всероссийского фестиваля Ночной хоккейной лиги, передает «Советский спорт».
Глава государства отметил, что популярность хоккея растет в стране все больше и больше.
«Приветствую вас в Сочи на Всероссийском фестивале по хоккею среди любительских команд. Отрадно, что движение любителей и поклонников хоккея в нашей стране с каждым годом укрепляет свой потенциал и сегодня охватывает большинство российских регионов. Создаются новые команды, открываются молодежные и детские секции.
Столь впечатляющие результаты были достигнуты во многом благодаря огромной, востребованной работе талантливых, энергичных, увлеченных людей – участников Ночной хоккейной лиги, их искреннему стремлению содействовать развитию массового спорта в России», — приводит слова Путина официальный сайт президента России.
Ранее Владимир Путин потребовал допуска россиян на Игры в Токио.