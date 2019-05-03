Нападающий хоккейной сборной России: я бы сократил число команд на ЧМ

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Форвард сборной России по хоккею Никита Кучеров рассказал о том, что думает по поводу форматах турниров, передает Sport24.

Кучеров выбирал между семью матчами в группе, как на чемпионатах мира, и тремя матчами группового этапа, как на Кубке мира.

По мнению спортсмена, наиболее удобным вариантом будут три игры, чтобы соревнование длились не больше двух недель.

«Понятно, что командам Норвегии или Италии хочется сыграть против лучших хоккеистов. Но я бы подсократил число сборных и сделал бы турнир покороче», — заявил 25-летний нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Тампа-Бэй Лайтнинг».

Ранее сообщалось, что Павел Дацюк собирается поехать в город своей бывшей команды «Рэд Уингз».