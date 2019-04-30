Трусова готовит программу в образе персонажа «Игры Престолов»

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Российская фигуристка Александра Турсова раскрыла секрет своей произвольной программы для нового сезона, передает «Советский спорт».

Спортсменка будет кататься в образе одной из главных героинь киносаги «Игра Престолов».

«В новом сезоне в произвольной программе я буду в образе Дейенерис Бурерожденной под музыку из сериала «Игра престолов». Основные композиции: Matt Bellamy – Pray (High Valerian), Ramin Djawadi – The Night king», – написала двукратная чемпионка мира среди юниоров в инстаграме.

Стоит отметить, что в сезоне-2019/20 Трусова дебютирует на взрослом уровне.

Ранее сообщалось, что лучшая спортивная пара России бежит в США.