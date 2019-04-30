Федору Емельяненко посоветовали провести последний бой

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Российский боец MMA Николай Алексахин прокомментировал будущее своего именитого соотечественника тяжеловеса Федора Емельяненко.

Алексахин уверен, что легенде российского спорта пора повесить перчатки на гвоздь.

«Тяжело осознавать, что пора уходить. На мой взгляд, Емельяненко стоит провести еще один бой, чтобы уйти красиво», — цитирует атлета «Р-Спорт».

Стоит отметить, что свой предыдущий поединок 42-летний Емельяненко проиграл. В финале Гран-при Bellator среди тяжеловесов «Последнего императора» нокаутировал Райан Бейдер из США.

Всего же на счету Федора 38 побед (14 нокаутом) и шесть поражений. Один поединок был признан несостоявшимся.

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