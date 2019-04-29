Стала известна причина ДТП, в котором погиб форвард сборной Чехии
Президент «Аланьяспора» Хасан Чавушолу рассказал подробности ДТП с автобусом, в котором находились несколько футболистов команды, передает «Советский спорт».
«Согласно информации, которую я получил от полиции, в автобусе было два водителя. Оба уснули перед ДТП», — цитирует Чавушолу Dailysabah.com.
Стоит отметить, что 28-летний Йосеф Шурал скончался после ДТП с участием микроавтобуса. Почти всю карьеру он защищал цвета чешских «Слована» и «Спарты». В Турцию спортсмен перебрался в 2019 году — за «Аланьяспор» он отыграл девять матчей и забил один мяч.
Также в активе Шурала 20 матчей в составе сборной Чехии.
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