Стала известна причина ДТП, в котором погиб форвард сборной Чехии

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Президент «Аланьяспора» Хасан Чавушолу рассказал подробности ДТП с автобусом, в котором находились несколько футболистов команды, передает «Советский спорт».

«Согласно информации, которую я получил от полиции, в автобусе было два водителя. Оба уснули перед ДТП», — цитирует Чавушолу Dailysabah.com.

Стоит отметить, что 28-летний Йосеф Шурал скончался после ДТП с участием микроавтобуса. Почти всю карьеру он защищал цвета чешских «Слована» и «Спарты». В Турцию спортсмен перебрался в 2019 году — за «Аланьяспор» он отыграл девять матчей и забил один мяч.

Также в активе Шурала 20 матчей в составе сборной Чехии.

Ранее был арестован убивший экс-бойца Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) таксист.