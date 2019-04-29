Теннисист Медведев остался 14-м в рейтинге АТР

Российский теннисист Даниил Медведев сохранил 14-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), сообщает ТАСС.

В активе 23-летнего россиянина 2625 очков.

Медведев 28 апреля уступил австрийцу Доминику Тиму в финальном матче турнира ATP в испанской Барселоне.

Еще один российский спортсмен Карен Хачанов занимает 13-ю строчку рейтинга, имея в активе 2685 очков.

На первом месте рейтинга расположился серб Новак Джокович, на втором месте — испанец Рафаэль Надаль, а замыкает тройку лидеров немец Александр Зверев.

Ранее Медведев подвел итоги проигранного финала в Барселоне.