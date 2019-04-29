«Каролина» без Свечникова обыграла «Айлендерс»

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«Каролина Харрикейнз» обыграла «Нью-Йорк Айлендерс» во втором матче серии полуфинала плей-офф Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает «Советский спорт».

Встреча, которая состоялась в Нью-Йорке, завершилась со счетом 2:1 в пользу «Каролины».

Нападающий «Харрикейнз» Андрей Свечников участия в матче не принимал. Он еще не восстановился от травмы, которую получил в драке с нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным в третьем матче первого раунда Кубка Стэнли.

«Каролина» повела в серии 2 - 0. Следующий матч противостояния пройдет 2 мая.

Ранее сообщалось, что наставник «Каролины» оценил вероятность возвращения Свечникова.

НХЛ. Кубок Стэнли. Восточная конференция. 1/2 финала

«Нью-Йорк Айлендерс» — «Каролина Харрикейнз» — 1:2 (1:0, 0:0, 0:2)

1:0 — Барзал (Ли, Эберле), 13.17;

1:1 — Фегеле (Уолмарк, Мяэналанен), 40.17;

1:2 — Нидеррайтер (Терявяйнен, Славин), 41.05.