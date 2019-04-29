«Каролина» без Свечникова обыграла «Айлендерс»
«Каролина Харрикейнз» обыграла «Нью-Йорк Айлендерс» во втором матче серии полуфинала плей-офф Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает «Советский спорт».
Встреча, которая состоялась в Нью-Йорке, завершилась со счетом 2:1 в пользу «Каролины».
Нападающий «Харрикейнз» Андрей Свечников участия в матче не принимал. Он еще не восстановился от травмы, которую получил в драке с нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным в третьем матче первого раунда Кубка Стэнли.
«Каролина» повела в серии 2 - 0. Следующий матч противостояния пройдет 2 мая.
Ранее сообщалось, что наставник «Каролины» оценил вероятность возвращения Свечникова.
НХЛ. Кубок Стэнли. Восточная конференция. 1/2 финала
«Нью-Йорк Айлендерс» — «Каролина Харрикейнз» — 1:2 (1:0, 0:0, 0:2)
1:0 — Барзал (Ли, Эберле), 13.17;
1:1 — Фегеле (Уолмарк, Мяэналанен), 40.17;
1:2 — Нидеррайтер (Терявяйнен, Славин), 41.05.