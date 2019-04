Трамп сыграл партию в гольф с премьер-министром Японии

Президент Америки Дональд Трамп и премьер-министр Японии Синдзо Абэ нашли общий язык благодаря любви к гольфу, сообщает «Советский спорт».

Главы стран провели партию на президентском поле для игры в Стерлинге, на севере штата Вирджиния.

«Синдзо Абэ, как и Дональд Трамп — опытный гольфист. Может быть, именно любовь к этому спорту смогла сблизить политиков и подружить их. Президент США и премьер-министр Японии уже несколько раз играли в гольф», — заявляет «Голос Америки».

Пока супруги играли в гольф, первая леди Мелания Трамп и жена японского премьер-министра Аки Абэ осмотрели памятник Вашингтону. Вечером обе пары отметили за ужином день рождения первой леди — второй половине Трампа исполнилось 49 лет.

Ранее стало известно, что Дональд Трамп вручит Тайгеру Вудсу Президентскую медаль свободы.

