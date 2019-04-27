«Динамо» и «Ахмат» не забили ни одного мяча в матче РПЛ
Московский «Динамо» сыграл вничью с грозненским «Ахматом» в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщает РИА «Новости».
Встреча проходила на стадионе «Арена Химки» и завершилась со счетом 0:0.
На данный момент бело-голубые занимают 12-ю строчку в турнирной таблице чемпионата России с 29 очками, в то время как «Ахмат» располагает на восьмой строчке, имея в активе 35 очков.
Ранее форвард «Динамо» Панченко отметил значимость церкви в своей жизни.
Россия. Премьер-лига. 26-й тур
«Динамо» (Москва) — «Ахмат» (Грозный) — 0:0 (0:0)