Российские хоккеисты обыграли американцев и вышли в финал юниорского ЧМ

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Сборная России одолела США в полуфинале чемпионата мира по хоккею среди игроков не старше 18 лет, сообщает ТАСС.

Встреча завершилась со счетом 3:2 по буллитам. В составе победителей отличились Родион Амиров и Семен Чистяков. У проигравших оформил дубль Коул Кофилд.

На групповом этапе соревнования российская команда уступила американцам со счетом 3:6.

Теперь российским хоккеистам предстоит встреча с победителем матча между сборными Канады и Швеции. Финал пройдет 28 апреля.

Отмечается, что сборная США является самой титулованной командой мирового первенства.

Ранее Малкин и Кучеров присоединились к сборной для подготовки к ЧМ.

Хоккей. Чемпионат мира — 2019. U18. Полуфинал

США — Россия — 2:3 (0:0, 0:1, 2:1, 0:0, 0:1)

0:1 – Амиров (Шешин) – 38:24 (4x5)

1:1 – Кофилд (Хьюз, Йорк) – 40:12 (5x4)

2:1 – Кофилд (Маккарти, Зеграс) – 43:16 (5x5)

2:2 – Чистяков (Грицюк, Спиридонов) – 47:27 (5x5)

2:3 – Амиров – 70:00 ( ПБ)