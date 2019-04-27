Медведев стал финалистом теннисного турнира в Барселоне

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Россиянин Даниил Медведев одержал победу над японцем Кэя Нисикори в полуфинале теннисного турнира в Барселоне, сообщает ТАСС.

Спортсмен одолел соперника со счетом со счетом 6:4, 3:6, 7:5. Теннисисты находились на корте два часа 26 минут.

Теперь медведеву предстоит встреча с победителем матча между испанцем Рафаэлем Надалем и австрийцем Домиником Тимом, который пройдет 28 апреля.

Ранее Павлюченкова пробилась в финал турнира в Штутгарте в паром разряде.

Теннис. ATP. Полуфинал

Даниил Медведев (Россия) — Кэя Нисикори (Япония) — 6:4, 3:6, 7:5