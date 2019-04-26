Хабиб Нурмагомедов снова поборолся с медведем
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов снова поборолся с медведем, передает «Советский спорт».
«Со старым другом», – написал спортсмен в инстаграме под снимком с животным.
В 1997 году Нурмагомедов уже проводил тренировку с медведем.
Россиянин является действующим чемпионом UFC в легком весе. 7 сентября 2019 года в Абу-Даби должен пройти поединок Нурмагомедова против Дастина Порье.
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