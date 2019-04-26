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Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов снова поборолся с медведем, передает «Советский спорт».

«Со старым другом», – написал спортсмен в инстаграме под снимком с животным.

В 1997 году Нурмагомедов уже проводил тренировку с медведем.

Россиянин является действующим чемпионом UFC в легком весе. 7 сентября 2019 года в Абу-Даби должен пройти поединок Нурмагомедова против Дастина Порье.

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