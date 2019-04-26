«Реал» и «Хетафе» сыграли вничью в матче чемпионата Испании
Мадридский «Реал» на выезде сыграл вничью с «Хетафе» в 23-м туре чемпионата Испании, сообщает «Советский спорт».
Примечательно, что забитых мячей в этой встрече болельщики не увидели.
Стоит отметить, что «Реал» впервые потерял очки в матче с «Хетафе» с 2012 года. Команды играли друг с другом 26 раз. В 20-ти матчах победа осталась за «Реалом», пять раз выигрывал «Хетафе», лишь единожды была ничья.
«Реал» занимает третье место, имея в активе 65 очков. «Хетафе» идет пятым, набрав 55 баллов, и все еще может попасть в квалификацию Лиги чемпионов.
Ранее сообщалось, что Промес помог «Севилье» разгромить «Райо Вальекано».
Чемпионат Испании. 34-й тур
«Хетафе» — «Реал» — 0:0