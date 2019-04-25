Кокорин: машинально нанес удар Паку — стул был в руках

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Форвард «Зенита» Александр Кокорин во время дачи показаний в суде рассказал о том, как нанес удар чиновнику Денису Паку в октябре прошлого года.

Игрок заявил, что потасовка началась после слов Пака в его адрес.

«Протасовицкий извинялся перед Паком. Было видно, что ему неприятно, поэтому Саша объяснил ему всю ситуацию, извинился. Саша встал, я положил ему голову на плечо…

Помню, что у Кирилла начался диалог с Паком, я двигался в сторону выхода. Услышал оскорбление и голос своего брата. Развернулся, понял, что диалог идет именно с Паком. Подошел к нему, взял стул… Хотел подсесть и поговорить. Услышал слово. Спросил, в чей адрес оно прозвучало, он сказал, что в мой. Потом я машинально нанес ему удар, потому что стул был в руках», — цитирует Кокорина «Чемпионат.com».

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию слушания.