Актер Ткаченко из «Универа» перед кончиной на СВО собирался в отпуск

Подруга Ткаченко из «Универа»: он собирался в отпуск незадолго до кончины на СВО
Кинокомпания братьев Андреасян

одруга Николая Ткаченко (известен по ролям «СашаТаня» и «Универ. 10 лет спустя») Дарья Софийская рассказала, что актер планировал отпуск незадолго до своей кончины в зоне специальной военной операции России на Украине. Ее слова передает aif.ru.

«Он часто писал, строил планы на будущее, много смеялся и шутил, обещал прилететь в отпуск. Он был потрясающим человеком. Обожал петь и играть на гитаре», — поделилась девушка.

Накануне Софийская делилась, что актер отправился на СВО после того, как там не стало их общих знакомых. По ее словам, именно трагедия с друзьями стала причиной решения российского артиста добровольно отправиться служить. 

2 февраля мать Ткаченко Инна рассказала, что актера «Универа» не стало, когда он возвращался с успешно выполненного боевого задания. По ее словам, на данный момент местонахождение сына неизвестно.

Женщина также поделилась, что Николай подписал контракт 10 июня 2025 года и с тех пор служил в 76-й гвардейской воздушно-десантной Псковской дивизии. Она отметила, что сын был хорошим, добрым, веселым и общительным человеком, верным товарищем и очень талантливым, ярким актером.

Ранее сообщалось, что пошутивший над бойцами СВО комик призвал освободить его.
 
