Общество

В Белгородской области с начала года более 90 человек пострадали из-за атак ВСУ

Гладков: 98 жителей Белгородской области пострадали с начала года из-за атак ВСУ
РИА Новости

В Белгородской области с начала текущего года из-за атак со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадали более 90 человек. Об этом в своем канале в мессенджере Max сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, ситуация в приграничных районах по-прежнему остается крайне сложной.

«С начала года <...> у нас <...> 98 человек ранено, из них шестеро детей», — говорится в заявлении.

В нем подчеркивается, что еще 21 жителя спасти не удалось. Соответствующий показатель увеличился в 10 раз по сравнению с тем же периодом 2025 года, отметил Гладков.

Как рассказал губернатор, накануне он провел встречу с руководителями силовых структур. На 3 февраля у него запланирована встреча с представителями министерства обороны РФ, членами подразделений «Орлан» и «БАРС-Белгород», а также главами приграничных муниципалитетов. Участники беседы проработают вопросы, связанные с усилением защиты, и определят дополнительные меры по обеспечению безопасности населения.

1 февраля украинский дрон атаковал автомобиль в населенном пункте Головчино в Белгородской области. В результате удара пострадала беременная женщина, заявил глава региона. Он назвал ситуацию крайне тяжелой.

Ранее женщина пострадала при ракетном обстреле Белгорода.
 
