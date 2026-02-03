Иностранный наемник, воевавший на стороне ВСУ и свободно говоривший по-английски, получил тяжелое ранение во время эвакуации с линии боевого соприкосновения. Об этом сообщает «Российская газета».

Как следует из распространяемых в сети видеозаписей и сообщений, инцидент произошел при попытке вывезти бойца в тыл. Раненого уложили на сани, закрепленные за квадроциклом, и начали транспортировку в направлении госпиталя.

Во время движения произошел подрыв на мине. В результате взрыва военнослужащий лишился части ноги. Эвакуация была сорвана, после чего пострадавшему резко стало хуже.

До этого во время освобождения поселка Бересток, расположенного у южной границы Константиновки в ДНР, российские военнослужащие уничтожили взвод украинских боевиков из подразделения «Кракен». По его словам, российским бойцам удалось проникнуть в тыл противника, где располагались позиции ВСУ, удерживаемые боевиками.

Ранее сообщалось, что подразделение ВСУ усилят аргентинскими наемниками.