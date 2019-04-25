Мамаев: Кокорин изначально пытался меня из этой ситуации вытащить

Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев дал показания в суде, где рассказал о конфликте с водителем Виталием Соловчуком.

Футболист признал свою вину и отметил роль Кокорина в произошедшем конфликте.

«Я признаю нанесенные мной повреждения. Это моя ответственность. Я буду ее нести, какую бы меру пресечения суд ни избрал. Вы говорите о сговоре и хулиганских действиях — это другое. Свои действия я признаю. Пытались ли Кокорин-старший или Протосавицкий предотвратить избиение Соловчука? Я могу сказать только правду. Я слышал попытки предотвращения конфликта в мой адрес.

Саша пытался меня из этой ситуации изначально вытащить. Это когда я побежал за Соловчуком. Кокорин мне кричал, когда я уже бежал. Потом когда уже наносил удары. Он подошел, насколько я помню, когда я уже не бил Соловчука», — передает слова Мамаева «Чемпионат.com».

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию слушания.