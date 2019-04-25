Салах и Азар не попали в символическую сборную сезона АПЛ

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Ассоциация профессиональных футболистов (PFA) объявила состав символической сборной нынешнего сезона Английской премьер-лиги (АПЛ), передает «Советский спорт».

Как сообщает официальный сайт PFA, в сборную попал полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба, тогда как места в команде не нашлось нападающему «Челси» Эдену Азару и лидеру «Ливерпуля» Мохамеду Салаху.

Символическая сборная сезона АПЛ по версии PFA выглядит следующим образом:

Эдерсон Мораес («Манчестер Сити»), Трент Александер-Арнольд, Вирджил ван Дейк (оба – «Ливерпуль»), Эмерик Лапорт («Манчестер Сити»), Эндрю Робертсон («Ливерпуль»), Поль Погба («Манчестер Юнайтед»), Фернандиньо, Бернарду Силва, Рахим Стерлинг, Серхио Агуэро (все – «Манчестер Сити»), Садио Мане («Ливерпуль»).

Ранее хавбек «Челси» пришел на вечеринку к одноклубнику в костюме Бэтмена.