Мамаев: я наносил удары по лицу и телу упавшего Соловчука

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Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев на заседании Пресненского суда города Москвы поделился подробностями драки с водителем Первого канала Виталием Соловчуком, передает Sport24.

Хавбек «быков» подробно описал свои действия во время потасовки.

«Он меня ударил, я промахнулся, он побежал вокруг машины, я стал догонять. Догнал в районе лестницы. Он стоял, я ударил его в область груди, и он упал. Потом я наносил удары по лицу и по телу. Действие я совершил нехорошее, я уже говорил в процессе всех заседаний, что все было неправильно изначально. Извинения Виталию я приносил два или три раза. Я беру на себя ответственность за его лечение. Сговора не было», — подчеркнул Мамаев.

3 апреля игроку «горожан» и другим фигурантам дела продлили заключение под стражей до 25 сентября.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию слушания.

Ранее Мамаев рассказал о начале конфликта с Соловчуком.