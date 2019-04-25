Мамаев: я наносил удары по лицу и телу упавшего Соловчука
Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев на заседании Пресненского суда города Москвы поделился подробностями драки с водителем Первого канала Виталием Соловчуком, передает Sport24.
Хавбек «быков» подробно описал свои действия во время потасовки.
«Он меня ударил, я промахнулся, он побежал вокруг машины, я стал догонять. Догнал в районе лестницы. Он стоял, я ударил его в область груди, и он упал. Потом я наносил удары по лицу и по телу. Действие я совершил нехорошее, я уже говорил в процессе всех заседаний, что все было неправильно изначально. Извинения Виталию я приносил два или три раза. Я беру на себя ответственность за его лечение. Сговора не было», — подчеркнул Мамаев.
3 апреля игроку «горожан» и другим фигурантам дела продлили заключение под стражей до 25 сентября.
«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию слушания.