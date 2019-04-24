Подмосковные полицейские избили до смерти отца чемпиона мира по MMA

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Отец чемпиона мира по боям смешанного стиля (MMA) Магомеда Юнусилау 46-летнего Сулли Юнусилау скончался в больнице после избиения сотрудниками полиции, передает ТАСС.

Как сообщили в правоохранительных органах, инцидент произошел 23 апреля в Орехово-Зуево. Трое оперуполномоченных уголовного розыска избили потерпевшего, после чего он умер в больнице.

Отмечается, что полицейские задержаны и отстранены от выполнения служебных обязанностей. По данному факту началась служебная проверка. Также к строгой дисциплинарной ответственности будут привлечены их непосредственные руководители.

Ранее сообщалось, что боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Родриго Гойано де Лима был убит в городе Белен.