Подмосковные полицейские избили до смерти отца чемпиона мира по MMA
Отец чемпиона мира по боям смешанного стиля (MMA) Магомеда Юнусилау 46-летнего Сулли Юнусилау скончался в больнице после избиения сотрудниками полиции, передает ТАСС.
Как сообщили в правоохранительных органах, инцидент произошел 23 апреля в Орехово-Зуево. Трое оперуполномоченных уголовного розыска избили потерпевшего, после чего он умер в больнице.
Отмечается, что полицейские задержаны и отстранены от выполнения служебных обязанностей. По данному факту началась служебная проверка. Также к строгой дисциплинарной ответственности будут привлечены их непосредственные руководители.
Ранее сообщалось, что боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Родриго Гойано де Лима был убит в городе Белен.