Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеГибель пациентов в интернате КузбассаВирус Нипах
Спорт

«Это отстой»: нападающий «Рейнджерс» о возможном уходе Панарина

Нападающий «Рейнджерс» Миллер назвал отстоем возможный уход Панарина из клуба
Brad Penner-USA TODAY Sports/Reuters

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Джей Ти Миллер прокомментировал возможный уходе российского форварда Артемия Панарина. Его слова передает журналист Питер Бо в социальной сети X.

«Такие вещи вызывают сильные эмоции… Это отстой. Он движущая сила команды, отличный парень. Тем не менее у нас есть работа, которую необходимо выполнять. Это часть бизнеса, нам нужно выкладываться и стараться выигрывать матчи», — сказал Миллер.

По информации СМИ, клуб, который 17 января объявил о начале перестройки команды, готов обменять Панарина. Текущий контракт Панарина с «Рейнджерс» рассчитан до лета 2026 года.

Панарин является воспитанником челябинского СДЮШОР «Трактор» (1997-2003). При этом за основу челябинского клуба он никогда не играл. Панарин — один из самых высокооплачиваемых игроков в НХЛ. Он зарабатывает $11,6 млн в год по контракту с «Рейнджерс».

Панарин выступает в Национальной хоккейной лиге c 2015 года. В июле 2019-го он подписал c «Рейнджерс» семилетний контракт, по которому должен получить 81,5 млн долларов. Также он играл в «Чикаго Блэкхоукс» и «Коламбус Блю Джекетс».

Ранее стало известно, что Панарин может стать одноклубником Овечкина.
 
Теперь вы знаете
Как женщины заключают военный контракт в 2026 году. И почему им это сделать сложнее, чем мужчинам
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!