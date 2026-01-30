«Это отстой»: нападающий «Рейнджерс» о возможном уходе Панарина

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Джей Ти Миллер прокомментировал возможный уходе российского форварда Артемия Панарина. Его слова передает журналист Питер Бо в социальной сети X.

«Такие вещи вызывают сильные эмоции… Это отстой. Он движущая сила команды, отличный парень. Тем не менее у нас есть работа, которую необходимо выполнять. Это часть бизнеса, нам нужно выкладываться и стараться выигрывать матчи», — сказал Миллер.

По информации СМИ, клуб, который 17 января объявил о начале перестройки команды, готов обменять Панарина. Текущий контракт Панарина с «Рейнджерс» рассчитан до лета 2026 года.

Панарин является воспитанником челябинского СДЮШОР «Трактор» (1997-2003). При этом за основу челябинского клуба он никогда не играл. Панарин — один из самых высокооплачиваемых игроков в НХЛ. Он зарабатывает $11,6 млн в год по контракту с «Рейнджерс».

Панарин выступает в Национальной хоккейной лиге c 2015 года. В июле 2019-го он подписал c «Рейнджерс» семилетний контракт, по которому должен получить 81,5 млн долларов. Также он играл в «Чикаго Блэкхоукс» и «Коламбус Блю Джекетс».

Ранее стало известно, что Панарин может стать одноклубником Овечкина.