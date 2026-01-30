Военэксперт Литовкин: Россию не волнует, что Зеленский не хочет отдавать Донбасс

Заявление украинского лидера Владимира Зеленского о том, что Украина без боя не отдаст Донбасс, не волнует Москву, эта территория будет освобождена. Об этом «Газете.Ru» заявил военный эксперт Виктор Литовкин.

«Нам все равно, отдаст Зеленский или не отдаст. Мы эту территорию освободим без его согласия и здесь не будем у него ничего спрашивать. А как это отразится на мирных переговорах? Мирные переговоры должны быть простые, Украина должна подписать капитуляцию — и все», — подчеркнул аналитик.

Литовкин напомнил, что в рамках украинского конфликта для России «постановка вопроса простая»: денацификация и демилитаризация Украины.

«Пока мы этих целей не достигнем, какие могут быть подписания мирных соглашений?», — задался вопросом военный эксперт.

30 января Зеленский заявил, что Украина не отдаст территорию Донбасса и Запорожскую АЭС без боя.

«Украина не готова к компромиссам, ведущим к нарушению территориальной целостности, мы не отдадим россиянам Донбасс и ЗАЭС без боя», — сказал он.

Ранее Зеленского обвинили в открытом вымогательстве.