Кремль: Россия согласилась воздержаться от ударов по Украине

Песков: РФ согласилась на просьбу Трампа воздержаться от ударов по Украине

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подтвердил, что глава Белого дома Дональд Трамп попросил российского лидера Владимира Путина воздержаться на неделю от ударов по Украине на фоне переговоров. Его слова передает РИА Новости.

«Действительно, Трамп обратился с личной просьбой к Путину воздержаться на неделю от ударов по Киеву для создания благоприятных условий переговоров», — сказал Песков на брифинге журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

На уточняющий вопрос, идет ли речь об энергетическом перемирии, он не ответил, но добавил, что российская сторона согласилась с необходимостью создания благоприятных условий для проведения переговоров.

До этого Трамп сообщил, что лично попросил Путина на неделю прекратить обстрелы украинских городов из-за сильных холодов и критической ситуации в стране.

Украинский президент Владимир Зеленский поблагодарил американского лидера и выразил надежду, что Вашингтону удастся обеспечить выполнение достигнутых договоренностей.

Ранее сообщалось, что США потребовали от Киева отказа от территорий в обмен на гарантии безопасности.
 
