Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеГибель пациентов в интернате КузбассаВирус Нипах
Политика

Зеленский раскритиковал Запад за задержку поставок Patriot

Зеленский раскритиковал страны Европы за задержку оплаты систем ПВО Patriot

Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал европейские страны за задержку поставок и ракет для системы противовоздушной обороны (ПВО) Patriot. Его слова приводит Telegram-канал «Новости.Live».

«Я знаю, что летит баллистика против нашей энергетики. Знаю, что стоит Patriot. Знаю, что не будет света, так как отсутствуют ракеты для защиты. Договариваюсь о PAC-3, которые приходят через день после того, как нам делают почти блэкаут. Я могу публично сказать, что это замедление», — сказал он.

Зеленский отметил, что закупает американские ракеты для Patriot Европа. Украинский лидер подчеркнул, что из-за отсутствия оплаты со стороны западных государств ракеты не поступили на Украину тогда, когда они были необходимы.

До этого в своей речи на форуме в Давосе Зеленский обвинил Европу в том, что она не знает, как себя защитить, а также, намекая на венгерского премьера, заявил, что «каждый Виктор, продающий интересы Европы, заслуживает подзатыльника». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Зеленский заявил, что Украина не согласна на вывод войск из Донбасса.
 
Теперь вы знаете
Как женщины заключают военный контракт в 2026 году. И почему им это сделать сложнее, чем мужчинам
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!