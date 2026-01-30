Зеленский раскритиковал Запад за задержку поставок Patriot

Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал европейские страны за задержку поставок и ракет для системы противовоздушной обороны (ПВО) Patriot. Его слова приводит Telegram-канал «Новости.Live».

«Я знаю, что летит баллистика против нашей энергетики. Знаю, что стоит Patriot. Знаю, что не будет света, так как отсутствуют ракеты для защиты. Договариваюсь о PAC-3, которые приходят через день после того, как нам делают почти блэкаут. Я могу публично сказать, что это замедление», — сказал он.

Зеленский отметил, что закупает американские ракеты для Patriot Европа. Украинский лидер подчеркнул, что из-за отсутствия оплаты со стороны западных государств ракеты не поступили на Украину тогда, когда они были необходимы.

До этого в своей речи на форуме в Давосе Зеленский обвинил Европу в том, что она не знает, как себя защитить, а также, намекая на венгерского премьера, заявил, что «каждый Виктор, продающий интересы Европы, заслуживает подзатыльника». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Зеленский заявил, что Украина не согласна на вывод войск из Донбасса.