Песков высказался приглашении Зеленским Путина в Киев

Песков: Путин готов провести встречу с Зеленским только в Москве

В Кремле слышали заявление президента Украины Владимира Зеленского, в котором он пригласил российского лидера Владимира Путина в Киев, однако последний готов согласиться на проведение встречи только в Москве. Об этом заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга.

Он отметил, что сам Путин ни разу не приглашал украинского коллегу на встречу. Именно Зеленский инициирует встречи, добавил Песков.

«О встрече просил Зеленский, и Зеленский, собственно, инициирует встречу. И в ответ на это президент Путин ему ответил, что да, мы готовы, но только в Москве», — сказал представитель Кремля.

Новость дополняется.
 
