МО: ВС РФ освободили Речное и Терноватое в Запорожской области

Вооруженные силы России в течение суток взяли под контроль населенные пункты Речное и Терноватое в Запорожской области. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Российской Федерации в Telegram-канале.

Отмечается, что Речное освободили подразделения группировки российских войск «Днепр», а Терноватое — подразделения группировки войск «Восток».

Как сообщили в ведомстве, министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил военнослужащих с освобождением населенного пункта Терноватое.

До этого сообщалось, что бойцы группировки Днепр освободили Новояковлевку в Запорожской области.

27 января начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов по итогам инспекционной поездки в район базирования группировки «Запад» заявил, что российские войска с начала 2026 года освободили 17 населенных пунктов. По его словам, под контроль российских войск перешло более 500 кв. км территории.

Ранее в сети появился фейковый указ Путина о завершении СВО.