Политика

Зеленский назвал причину назначения Буданова главой ОП

Зеленский: Буданов выбран главой ОП для создания единого переговорного трека

Кирилл Буданов назначен главой офиса президента (ОП) Украины для создания единого переговорного трека. Об этом заявил глава государства Владимир Зеленский, передает издание «Новости.Live».

«Этим я показал, что будет от Украины только одна коммуникация, будет одна лодка, одно переговорное направление, а не три или четыре или больше», — сказал Зеленский.

Политик отметил, что говорил с несколькими кандидатами на указанную должность — действующим министром обороны Украины Михаилом Федоровым, Сергеем Кислицей и самим Будановым.

При этом Зеленский подчеркнул, что кандидатура замглавы офиса президента Павла Палисы не принималась в расчет, так как он работает в военном направлении.

23-24 января Буданов принял участи в переговорах Украины с США и Россией в ОАЭ.

Ранее Буданов входил в украинскую делегацию на переговорах с Россией в ОАЭ.
 
