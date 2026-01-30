Конфликт на Украине должен завершиться на российских условиях, так как сейчас РФ доминирует на полу боя, а переговорные позиции Киева становятся все слабее. Об этом американский дипломат в отставке Час Фриман рассказал в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

По его словам, президенту Украины Владимиру Зеленскому следовало бы стремиться достичь компромисса с Россией на переговорах, однако вместо этого Зеленский следует указаниям США «в рамках операции по смене режима».

«Ирония заключается в том, что целью США и НАТО является крах России и смена в ней власти. Но в итоге Украина стоит перед угрозой краха, превратившись в несостоявшееся государство», — добавил экс-дипломат.

Фриман назвал неадекватным восприятие Киевом ситуации, которая сложилась на фронте, а также добавил, что у России сейчас имеется преимущество, а ВСУ продолжат терять позиции.

23 и 24 января в Абу-Даби состоялись трехсторонние переговоры между Россией, США и Украиной, на которых обсуждался план урегулирования конфликта из 20 пунктов. В Кремле сообщили, что переговоры по Украине продолжатся 1 февраля. Помощник президента РФ Юрий Ушаков отмечал, что делегация США на них присутствовать не будет и встреча пройдет на более низком уровне.

При этом главной проблемой все еще остается территориальный вопрос. Издание The Washington Post написало, что для его решения необходима встреча президента России Владимира Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Ранее в Европе заявили о победе России над Украиной и Западом.