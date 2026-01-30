Зеленский сообщил, что Украина не согласна на вывод войск из Донбасса

Зеленский заявил, что Украина не отдаст Донбасс и Запорожскую АЭС без боя

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не согласна на вывод войск из Донбасса, боевые действия должны быть остановлены только по линии фронта. Его слова журналистам передает «Страна.ua».

«Украина не готова к компромиссам, ведущим к нарушению территориальной целостности, мы не отдадим россиянам Донбасс и ЗАЭС без боя. Наименее проблемный вариант – это формула «стоим, где стоим». Такие сложные вопросы решаются на уровне лидеров», — сказал он, подчеркнув, что в данный момент вариантов решения территориального вопроса нет.

По его словам, США предлагают компромиссное решение по созданию свободной экономической зоны, при этом за Украиной должны остаться контролируемые территории.

До этого газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники сообщала, что Соединенные Штаты поставили условием для предоставления Украине гарантий безопасности заключение мирного соглашения, которое будет включать территориальные уступки.

Ранее Россия попросила ООН признать право Донбасса и Крыма на самоопределение.