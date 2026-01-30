Бывший вице-губернатор Петербурга остался без квартиры спустя годы после покупки

Бывший вице-губернатор Санкт-Петербурга адмирал Владимир Гришанов, который занимал должность в 1998-2000 годах, остался без квартиры спустя несколько лет после покупки. Об этом сообщает Telegram-канал «78».

По его данным, в 2019 году Гришанов с женой купили жилье в Сестрорецке за 6 млн рублей. Супруги планировали ее сдавать, чтобы получать дополнительный доход на пенсии и начали делать ремонт, который занял несколько лет.

После этого, в 2024 году, на связь с семьей вышла некая Клара. Она заявила, что бывший собственник квартиры якобы задолжал ей 5 млн рублей, а само жилье под арестом.

Женщина обратилась в суд с требованием признать сделку купли-продажи недействительной. Адвокат Гришановых Виктория Нурпеисова уточнила, что продавец на момент сделки не знал об аресте. Документов об аресте тогда тоже не было, утверждает канал.

«На момент сделки истребовали сведения из Росреестра, ограничений никаких не было. Мы доказали в суде, что человек [Клара] на момент 2021 года уже знал о сделке», — сказала Нурпеисова.

По словам правозащитницы, Клара обратилась с иском, когда исковой срок уже истек.

Однако суд встал на сторону Клары, сделку признали недействительной. Двусторонняя реституция (взаимный возврат всего полученного по недействительной сделке) не была применена, то есть деньги супруги не получили, сказала адвокат семьи Гришановых. По их оценке, сейчас стоимость квартиры составляет около 16 млн рублей.

Со слов адвоката, Клара использует такую схему не впервые. По данным канала, она живет за пределами РФ, а в Санкт-Петербурге у нее есть юрист.

Гришановы хотят продолжать разбирательство и обращаться в квалификационную коллегию судей, заключил канал.

