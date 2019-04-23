Дзюба признан лучшим игроком 24-го тура РПЛ
Нападающий петербургского «Зенита» Артем Дзюба признан лучшим игроком 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщает «Советский спорт».
Форварда сине-бело-голубых выбрали пользователи «ВКонтакте» в голосовании «Матч Премьер» и «Матч ТВ». Игрок петербургской команды набрал 28 155 голосов (62,1%) пользователей.
Дзюба оформил дубль в матче чемпионата России против «Краснодара», приведя свой клуб к победе со счетом 3:2.
Ранее экс-форвард «Зенита» Александр Кержаков выразил уверенность в том, что команда станет чемпионом в текущем сезоне.
�� Подводим итоги совместного голосования Российской Премьер-Лиги, телеканалов МАТЧ ПРЕМЬЕР и МАТЧ ТВ: лучшим игроком 24-го тура стал Артём Дзюба!— Российская Премьер-Лига (@rfpl) 23 апреля 2019 г.
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�� Форвард @zenit_spb набрал 28 155 голосов (62,1%) пользователей ВКонтакте! #ИгрокТура #Зенит #Дзюба pic.twitter.com/bGgI8NyPzi